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В Самарской области столкнулись три машины: водителя ВАЗ-2107 пришлось «вырезать» из салона
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В Самарской области столкнулись три машины: водителя ВАЗ-2107 пришлось «вырезать» из салона 

63.ru 13 часов назад
Фото: 63.ru
В субботу, 17 марта, в Самарской области произошло ДТП. В Волжском районе на 24 км Уральского шоссе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
На Уральском шоссе столкнулись три автомобиля
— Водитель ВАЗ-2107 оказался зажатым в салоне своей машины. Для деблокирования пострадавшего в 13:41 выехала дежурная смена техногенного отряда, — рассказали в ПСС по Самарской области.
На месте происшествия работали спасатели
С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя из аварийного автомобиля и передали его врачам скорой помощи. Мужчину госпитализировали. В 14:41 аварийно-спасательные работы завершились.
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