В Самарской области столкнулись три машины: водителя ВАЗ-2107 пришлось «вырезать» из салона

В субботу, 17 марта, в Самарской области произошло ДТП. В Волжском районе на 24 км Уральского шоссе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

На Уральском шоссе столкнулись три автомобиля

— Водитель ВАЗ-2107 оказался зажатым в салоне своей машины. Для деблокирования пострадавшего в 13:41 выехала дежурная смена техногенного отряда, — рассказали в ПСС по Самарской области.

На месте происшествия работали спасатели

С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя из аварийного автомобиля и передали его врачам скорой помощи. Мужчину госпитализировали. В 14:41 аварийно-спасательные работы завершились.