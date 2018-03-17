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Неуплата коммунальных услуг привела к пожару в многоквартирном доме на Бревеннике
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Неуплата коммунальных услуг привела к пожару в многоквартирном доме на Бревеннике 

29.ru 15 часов назад
Фото: 29.ru
Пожар в 12-квартирном доме по улице Культуры на острове Бревенник начался в одной из квартир на втором этаже. Её хозяев — мамы с маленьким ребёнком — в это время дома не было, потому огню ничего не помешало перекинуться в другую квартиру, которая тоже пустовала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области.
— К месту происшествия прибыли местные пожарные ПЧ-69, которые, чтобы спасти дом, запросили помощи городских коллег из СПСЧ и ПСЧ-4. Совместными усилиями деревянный дом удалось отстоять. Огнем повреждены две квартиры. Пострадавших нет, — прокомментировали в региональном МЧС.
Очаг возгорания находился в том месте в квартире женщины с ребенком, где стоял масляный обогреватель. Одна из возможных причин — неисправность электрики. Квартира за неуплату была отключена от электричества, и хозяйка сама подключилась к электросети.
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