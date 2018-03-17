Ангар с деревянными палетами потушили на МКАД в Москве

На внутренней стороне МКАД в столице пожарные потушили горящий ангар с мусором и деревянными палетами, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве

В субботу в 15:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании ангара на внутренней стороне 93-го километра МКАД, строение 14. Происходило возгорание ангара на площади около 350 квадратных метров.

«Благодаря принятым мерам в 16:20 открытое горение мусора и деревянных палетов на площади 200 квадратных метров было локализовано, а в 16:42 ликвидировано», — говорится в сообщении.

На месте работало 22 единицы техники и 77 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.