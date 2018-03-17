Очевидцы: «При пожаре в центре Воронежа пострадал мужчина» 

Загорелся частный дом. Пожар в частном доме №21 на улице 3 Интернационала вспыхнул около 11:40 субботы, 17 марта. При ЧП пострадал владелец жилища, сообщили очевидцы в редакцию «Вести-Воронеж». По словам свидетелей, хозяйка ушла навещать сына в больницу, а муж остался дома. Вскоре вспыхнул пожар — огонь уничтожил домашние вещи и стены внутри дома. В тушении задействовали девять сотрудников МЧС и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается. После ликвидации пожара сотрудники спецслужб осматривали проводку дома, добавили очевидцы. Екатерина Трещикова
Фото — Надежда Хевронина