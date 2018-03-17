Учения МЧС: в Калининграде эвакуировали пациентов областной клинической больницы 

Так сотрудники МЧС, преддверии ЧМ-2018 отрабатывают навыки работы в чрезвычайных ситуациях. По легенде в одном из отделений произошел пожар. В палатах остались только тяжелобольные. Из-за дыма и огня несколько человек оказались заблокированными в здании.
Константин Морозов, корреспондент:
— По сценарию учений возгорание произошло в столовой одного из отделений Калининградской областной клинической больницы, сейчас помещение наполняется дымом, а на помощь спешат спасатели и пожарные.
Огонь охватывает палаты, где лежат люди, которые недавно перенесли операции на глазах. Поэтому многих медсёстры выводят из здания под руки. Всех эвакуировать своими силами не удалось.
Расчёты ведут борьбу с возгоранием, параллельно эвакуируют пациентов. На место стягиваются новые подразделения пожарных и спасателей.
Тушение медицинских объектов — это очень тонкая работа, рассказывают сотрудники МЧС. Планы отделения и аварийных выходов у пожарных всегда под рукой.
Виталий Мухорин, начальник первого отряда Федеральной пожарной службы по Калининградской области:
— Объекты специфичные, есть люди которые лежачие, носилочные и так далее. Есть определенная специфика в тушении пожаров таких аналогичных объектов, требуется отключение электричества, спасение пострадавших. Всегда очень сложно объекты тушить.
Медицинский персонал и пациенты не пострадали. Действия подразделений МЧС получили хорошую оценку. До ЧМ-2018 учения пройдут в многопрофильной больнице Калининграда.