Ещё
Два человека пострадали в аварии с маршруткой в ЮВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека пострадали в аварии с маршруткой в ЮВАО 

Москва24 17 часов назад
Фото: Москва24
ДТП с участием маршрутки и автофургона произошло в районе Выхино-Жулебинона юго-востоке столицы. В результате аварии пострадали два человека.
Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка ГИБДД РФ, маршрутное такси Mercedes и автофургон Lada столкнулись на дублере Рязанского проспекта, в районе дома № 103. «В результате аварии два пассажира маршрутки получили травмы», − уточнил собеседник агентства.
Сейчас на месте аварии работают инспекторы ДПС. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.
Москва24: последние новости
К выборам президента присоединился Красноярский край Более 500 тысяч человек обеспечивают безопасность на выборах Рабочий больше двух часов находится под завалами на стройке в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»162
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам191
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию7
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман163
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов282
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение