Два человека пострадали в аварии с маршруткой в ЮВАО

ДТП с участием маршрутки и автофургона произошло в районе Выхино-Жулебинона юго-востоке столицы. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка ГИБДД РФ, маршрутное такси Mercedes и автофургон Lada столкнулись на дублере Рязанского проспекта, в районе дома № 103. «В результате аварии два пассажира маршрутки получили травмы», − уточнил собеседник агентства.