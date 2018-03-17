В Верхотурье пожарный-доброволец спасла мужчину, который поджёг на себе штаны

Спасательной операцией закончился обыденный противопожарный рейд в Верхотурье . Сотрудники МЧС и пожарные-добровольцы обходили частный сектор, чтобы напомнить его жителям о правилах безопасности при использовании печей и обогревателей.

Пожарный-доброволец Ольга Дяйкина зашла в один из домов и почувствовала запах дыма. Войдя в одну из комнат, женщина обнаружила спящего мужчину, на котором от непотушенной сигареты тлели ватные штаны.

«Ольга Дяйкина быстро вызвала на помощь сотрудника МЧС. Вместе они вынести нетрезвого мужчину на улицу и потушили его штаны ведром воды, после чего занесли несчастного обратно в дом, чтобы он не замёрз», — рассказали в МЧС по Свердловской области

Верхотурец позже поблагодарил своих спасителей. Мужчине крупно повезло: он остался жив и даже не получил ожогов. За проявленную находчивость Ольге Дяйкиной руководство местной противопожарной службы вручило почётную грамоту.

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