В пожаре на Извилистой пострадала ростовчанка

Сегодня, 17 марта, на Извилистой, 7 вспыхнула деревянная постройка. Пламя вмиг перекинулось на соседний гараж. Пару часов потребовалось спасателям, чтобы потушить огонь. Как сообщили в пресс-службе ЮРЦ корреспонденту 161.ru, к двум часам дня пожар был полностью ликвидирован.

— В результате пострадала женщина. На скорой помощи ее увезли в ожоговый центр, — отметили в ведомстве.

На пепелище нашли обгоревшую женщину

По словам очевидцев, и неотложка, и МЧС приехали быстро. Вот только припаркованные на узкой улочке автомобили отнимали драгоценное время у экстренных служб.

— Обратная сторона пожара на Извилистой — по дворам скорая не может поехать — много машин, да ещё на въезде сломался автобус, — написал свидетель происходящего в группе «Это Ростов-на-Дону!».

— А еще сгорели щенки, я слышала их визг, — рассказала Лиля Кауфман.

Местные жители также отметили, что там, где произошел пожар, часто собирались бездомные.