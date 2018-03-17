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В пожаре на Извилистой пострадала ростовчанка
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В пожаре на Извилистой пострадала ростовчанка 

161.ru 17 часов назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 17 марта, на Извилистой, 7 вспыхнула деревянная постройка. Пламя вмиг перекинулось на соседний гараж. Пару часов потребовалось спасателям, чтобы потушить огонь. Как сообщили в пресс-службе ЮРЦ корреспонденту 161.ru, к двум часам дня пожар был полностью ликвидирован.
— В результате пострадала женщина. На скорой помощи ее увезли в ожоговый центр, — отметили в ведомстве.
На пепелище нашли обгоревшую женщину
По словам очевидцев, и неотложка, и МЧС приехали быстро. Вот только припаркованные на узкой улочке автомобили отнимали драгоценное время у экстренных служб.
— Обратная сторона пожара на Извилистой — по дворам скорая не может поехать — много машин, да ещё на въезде сломался автобус, — написал свидетель происходящего в группе «Это Ростов-на-Дону!».
— А еще сгорели щенки, я слышала их визг, — рассказала Лиля Кауфман.
Местные жители также отметили, что там, где произошел пожар, часто собирались бездомные.
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