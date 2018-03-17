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Автомобиль сбил женщину на Серпуховском Валу в Москве
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Автомобиль сбил женщину на Серпуховском Валу в Москве 

РИАМО 17 часов назад
Фото: РИАМО
Таксист сбил женщину, переходившую проезжую часть на Серпуховском Валу в столице, пострадавшую госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
«На Серпуховском Валу таксист совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Она госпитализирована», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также в субботу около 11:00 районе дома №9 по данной улице легковой автомобиль Toyota остановился перед нерегулируемом пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину, который переходил проезжую. В этот момент на данную Toyota сзади совершила наезд другая легковая автомашина Toyota.
В результате первый автомобиль отбросило вперед и он сбил пешехода. Пострадавший госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, заключил представитель пресс-службы.
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