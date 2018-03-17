Два пассажира маршрутки пострадали при столкновении с автофургоном на юго-востоке Москвы

В столичном районе Выхино-Жулебино произошло ДТП с участием маршрутки и автофургона, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

«В районе д. 103 на дублере Рязанского проспекта произошло столкновение маршрутного такси Mercedes и автофургона Lada. В результате аварии два пассажира маршрутки получили травмы», — сказал собеседник агентства.