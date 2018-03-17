В Иркутской области из-за короткого замыкания сгорели семь гаражей

По данным спасателей, информация о пожаре в ГК «Сибирь» поступила около семи часов утра. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, густой дым шел из-под крыш сразу семи гаражей. Пожарные из ПСЧ №51 приняли решение вскрывать боксы. В одном из них бойцы успели спасти загоревшийся было ВАЗ-2105, из другого выкатили «Тойоту». Из хозяев гаражей и очевидцев никто, к счастью, не пострадал.

На локализацию возгорания потребовалось более четырех часов, об окончательной победе над огнем было объявлено во второй половине дня. По версии начальника пожарно-спасательной части №51 Сергея Анучина, пламя смогло разыграться так сильно из-за позднего его обнаружения, а также из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов: один из владельцев гаражей, по всей видимости, переоценил возможности местной сети, подключив слишком много оборудования.

«Процесс тушения осложнял ограниченный доступ в помещения и то, что боксы соединялись общим подвалом с деревянными перегородками, — уточнил Сергей Анучин. — Пламя опустилось вниз и, уничтожая перекрытия, быстро распространялось на соседние гаражи».

В результате пожара пострадали 7 гаражных боксов, огнем уничтожены сгораемые части автомобиля ВАЗ 2105 и личные вещи собственников строений.