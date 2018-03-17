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В Ярославле на окружной дороге ночью полыхала фура: очевидцы сняли видео
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В Ярославле на окружной дороге ночью полыхала фура: очевидцы сняли видео 

76.ru 18 часов назад
Фото: 76.ru
В третьем часу ночи в Ярославле на юго-западной окружной дороге в районе улицы Серова произошло ЧП — загорелся грузовик.
— На место происшествия на двух спецмашинах выехали семь сотрудников пожарно-спасательной части № 5, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Примерно через час после возгорания была объявлена полная локализация огня.
Кабина грузовика выгорела капитально. Очевидцы сняли пожар на видео.
На окружной дороге горит фура
— Фура загорелась, похоже, из-за сбоев в работе системы подогрева двигателя, — говорят очевидцы происшествия. — Из людей в пожаре, к счастью, никто не пострадал.
Читайте также: ночью в угличском дворе одновременно сгорели две машины.
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