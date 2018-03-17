В Ярославле на окружной дороге ночью полыхала фура: очевидцы сняли видео

В третьем часу ночи в Ярославле на юго-западной окружной дороге в районе улицы Серова произошло ЧП — загорелся грузовик.

— На место происшествия на двух спецмашинах выехали семь сотрудников пожарно-спасательной части № 5, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области . — Примерно через час после возгорания была объявлена полная локализация огня.

Кабина грузовика выгорела капитально. Очевидцы сняли пожар на видео.

На окружной дороге горит фура

— Фура загорелась, похоже, из-за сбоев в работе системы подогрева двигателя, — говорят очевидцы происшествия. — Из людей в пожаре, к счастью, никто не пострадал.

Читайте также: ночью в угличском дворе одновременно сгорели две машины.