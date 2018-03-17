Ещё
В Москве в районе, где произошла утечка горячей воды, восстановили движение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в районе, где произошла утечка горячей воды, восстановили движение 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Движение по Фрязевской улице на востоке Москвы, где произошла утечка горячей воды, восстановлено, специалисты заканчивают ремонтные работы, сообщили в комплексе городского хозяйства (КГХ) Москвы.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Новогиреево на улице Фрязевская, 15 произошла утечка горячей воды. Службы городского хозяйства оперативно прибыли на место, ведутся ремонтные работы. Отключений потребителей не производилось.
"Движение по улице Фрязевская в районе Новогиреево восстановлено. Службы КГХ заканчивают ремонтные работы локальной утечки горячей воды. Тепло— и водоснабжение в окрестных домах не отключали", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте КГХ.
Движение по ул. Фрязевская в районе Новогиреево восстановлено. Службы КГХ заканчивают ремонтные работы локальной утечки горячей воды. Тепло— и водоснабжение в окрестных домах не отключали. #новостикгх pic.twitter.com/Ucuaw1eSl7
— Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 17 марта 2018 г.
РИА Новости: последние новости
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в "01", но не знавшего свой адрес Сотрудники МЧС проверили более 96 тысяч избирательных участков В Петербурге открыли горячую линию для жильцов дома, где взорвался газ
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»172
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам204
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман163
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов286
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение