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В Москве ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали из-за угрозы взрыва
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В Москве ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали из-за угрозы взрыва 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Посетителей и персонал торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали в центре Москвы после анонимного сообщения о «минировании», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра «Охотный ряд» по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2 эвакуируют посетителей и персонал", — сказал он.
Полиция обследует здание.
8 марта посетители торгового центра «Охотный ряд» также были эвакуированы после сообщения о «минировании» здания.
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