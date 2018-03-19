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В Тамбовской области 13-летнего школьника убило электрическим током
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В Тамбовской области 13-летнего школьника убило электрическим током 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Следователи начали проверку по факту гибели подростка от электрического тока, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.
Несчастный случай произошёл вечером 16 марта в Инжавинском районе. Компания подростков прыгала в снег с крыш гаражей, стоящих рядом с кирпичным зданием закрытой трансформаторной подстанции. 13-летний школьник залез на надстройку подстанции, где его сильно ударило электрическим током. Подросток погиб.
Сейчас следователи опрашивают свидетелей, в том числе представителей энергоснабжающей организации, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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