В Тамбовской области 13-летнего школьника убило электрическим током

Следователи начали проверку по факту гибели подростка от электрического тока, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Несчастный случай произошёл вечером 16 марта в Инжавинском районе. Компания подростков прыгала в снег с крыш гаражей, стоящих рядом с кирпичным зданием закрытой трансформаторной подстанции. 13-летний школьник залез на надстройку подстанции, где его сильно ударило электрическим током. Подросток погиб.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, в том числе представителей энергоснабжающей организации, устанавливают все обстоятельства произошедшего.