Пожар в Ростове: на Извилистой полыхает дом

Сегодня, 17 марта, в Советском районе города вспыхнул дом, пламя быстро перекинулось на гараж. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы. За пожаром в частном секторе наблюдают жители многоэтажки.

По словам очевидцев, первый пожарный расчет с трудом добрался до места ЧП.

— Пожарная машина не могла проехать из-за машин, водителей которых не смутил столб чёрного дым и пожарная машина с мигалками и сиреной, — написала в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» Мария Березовская.