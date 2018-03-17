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Пожар в Ростове: на Извилистой полыхает дом
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Пожар в Ростове: на Извилистой полыхает дом 

161.ru 18 часов назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 17 марта, в Советском районе города вспыхнул дом, пламя быстро перекинулось на гараж. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы. За пожаром в частном секторе наблюдают жители многоэтажки.
По словам очевидцев, первый пожарный расчет с трудом добрался до места ЧП.
— Пожарная машина не могла проехать из-за машин, водителей которых не смутил столб чёрного дым и пожарная машина с мигалками и сиреной, — написала в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» Мария Березовская.
В областном МЧС сказали, что на месте работают 20 спасателей и пять машин. Информации о раненых и погибших нет.
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