В Приангарье спасли от переохлаждения цирковую труппу с животными 

Артистов передвижного цирка спасли от переохлаждения в Иркутской области. Их автомобиль в 40-градусный мороз сломался в пути на трассе Бодайбо-Таксимо в 60 км от районного центра. Жизнь и здоровье восьми человек и семи животных оказались под угрозой, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Однако в полиции не уточнили, когда именно это случилось.
Волк добавила, что люди, животные, реквизит и поломанный автомобиль были эвакуированы в город Бодайбо. «По пути к месту назначения все участники произошедшего отогрелись», — отметила она.