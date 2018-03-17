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Два одноэтажных дома сгорело в Вологодской области минувшей ночью
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Два одноэтажных дома сгорело в Вологодской области минувшей ночью 

Вологда.рф 20 часов назад
Накануне в Череповце загорелся одноэтажный дом на Болотном переулке. Половина постройки кирпичная, другая — деревянная. Возгорание произошло в 14.30 на Болотном переулке. На место прибыли 6 единиц техники и 23 человека личного состава. Справиться с огнем удалось лишь спустя 3,5 часа.
Огонь распространился на обе части дома, в результате чего сгорела кровля и частично потолочные перекрытия. Повреждена внутренняя отделка и пристройки. Площадь пожара составила 176 кв. метров. Причины и ущерб сейчас устанавливаются. Известно, что осенью прошлого года во время рейда по печному отоплению, доступ в этот дом не был предоставлен.
Еще один пожар произошел сегодня утром в Устюженском районе. На пульт пожарных вызов поступил в 4.11. В деревне Соболево на Центральной улице загорелся одноэтажный рубленый дом. На место происшествия прибыли 2 машины и 4 пожарных. Пламя потушили через час, однако сгорела кровля и повреждена внутренняя отделка. Огонь распространился на площадь в 49 кв. метров. Этот дом был нежилой, причины возгорания устанавливаются.
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