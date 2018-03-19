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После ЧП на котельной в Казани проверят все объекты ЖКХ
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После ЧП на котельной в Казани проверят все объекты ЖКХ 

Казанский Портал 7 часов назад
Фото: Реальное время
Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал проверить все объекты коммунального хозяйства республики. Поручение было дано после ЧП на казанской котельной.
«Каждая котельная, водозабор, очистные сооружения, система газоснабжения — все должно работать надежно», — заявил Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.
В субботу ночью в котельной по улице Портовая (Вахитовский район) частично обрушились стена и кровля. Произошла утечка газа, но пожара не было. Котельную отключили от газоснабжения и остановили. Без отопления остались 12 домов, в которых проживают более 1 500 человек, и детский сад. Тепло в дома подали только ночью.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за нестабильного грунта.
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