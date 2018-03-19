После ЧП на котельной в Казани проверят все объекты ЖКХ 

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал проверить все объекты коммунального хозяйства республики. Поручение было дано после ЧП на казанской котельной.
«Каждая котельная, водозабор, очистные сооружения, система газоснабжения — все должно работать надежно», — заявил Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.
В субботу ночью в котельной по улице Портовая (Вахитовский район) частично обрушились стена и кровля. Произошла утечка газа, но пожара не было. Котельную отключили от газоснабжения и остановили. Без отопления остались 12 домов, в которых проживают более 1 500 человек, и детский сад. Тепло в дома подали только ночью.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за нестабильного грунта.
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