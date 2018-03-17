Два автомобиля загорелись с разницей в 10 минут ночью в Сормове

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, 16 марта в 01:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании автомобиля в Сормовском районе. В результате обгорел салон автомобиля. Площадь пожара составила 5 кв. метров.

В 01:26 в том же районе областного центра загорелся еще один автомобиль. Огнем поврежден моторный отсек транспортного средства. Площадь пожара составила 2 кв. метра.

В ликвидации возгораний были задействованы около 10 пожарных и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что два автомобиля сожгли неизвестные ночью в Дзержинске.