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Два автомобиля загорелись с разницей в 10 минут ночью в Сормове
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Два автомобиля загорелись с разницей в 10 минут ночью в Сормове 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, 16 марта в 01:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании автомобиля в Сормовском районе. В результате обгорел салон автомобиля. Площадь пожара составила 5 кв. метров.
В 01:26 в том же районе областного центра загорелся еще один автомобиль. Огнем поврежден моторный отсек транспортного средства. Площадь пожара составила 2 кв. метра.
В ликвидации возгораний были задействованы около 10 пожарных и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что два автомобиля сожгли неизвестные ночью в Дзержинске.
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