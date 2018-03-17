Пенсионерка погибла под колесами трамвая: появились жуткие кадры с места трагедии

Правоохранители пытаются установить личность женщины, погибшей на трамвайных путях. Трагедия произошла в субботу, 17 марта, на пересечении улиц Братьев Коростылевых и Красноармейской. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Очевидцы трагедии поделились снимками в группе «ДТП Самара».

Женщина перешла дорогу перед трамваем №3 — ДТП произошло в 7 утра. Женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать дорогу впереди подвижного состава. Ее зажевало под колесами общественного транспорта, — рассказали в областном главке.

У погибшей при себе не было документов