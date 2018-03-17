Ещё
Пенсионерка погибла под колесами трамвая: появились жуткие кадры с места трагедии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерка погибла под колесами трамвая: появились жуткие кадры с места трагедии 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Правоохранители пытаются установить личность женщины, погибшей на трамвайных путях. Трагедия произошла в субботу, 17 марта, на пересечении улиц Братьев Коростылевых и Красноармейской. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Очевидцы трагедии поделились снимками в группе «ДТП Самара».
Женщина перешла дорогу перед трамваем №3  — ДТП произошло в 7 утра. Женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать дорогу впереди подвижного состава. Ее зажевало под колесами общественного транспорта, — рассказали в областном главке.
У погибшей при себе не было документов
Документов у погибшей при себе не было. На месте работали сотрудники ГИБДД.
63.ru: последние новости
На пересечении Московского шоссе и Советской Армии сгорел светофор «Свисала с балкона»: в Тольятти спасатели эвакуировали пенсионерку из многоэтажки Глава ГУ МЧС по региону: «В сгоревшем автосервисе было много машин»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН96
Сенатор объяснил закрытие Британского совета42
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти69
Россия объявила об ответных мерах против Британии442
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение