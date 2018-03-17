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В Ливнах под колёса «девятки» попал пешеход
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В Ливнах под колёса «девятки» попал пешеход 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 16 марта, Ливнах, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение об аварии на улице Елецкой поступило на пункт связи ПСЧ-7 около половины девятого вечера. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что у дома № 118 водитель автомобиля ВАЗ 2109 сбил пешехода.
Погибших нет, спасен 1 человек, уточнили в пресс-службе ведомства. По факту аварии проводится проверка.
Сообщение В Ливнах под колёса «девятки» попал пешеход появились сначала на РИА 57.
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