В Ливнах под колёса «девятки» попал пешеход

Сообщение об аварии на улице Елецкой поступило на пункт связи ПСЧ-7 около половины девятого вечера. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что у дома № 118 водитель автомобиля ВАЗ 2109 сбил пешехода.

Погибших нет, спасен 1 человек, уточнили в пресс-службе ведомства. По факту аварии проводится проверка.