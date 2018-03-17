Ещё
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Прикамье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Прикамье 

ТАСС 4 часа назад
Фото: В-курсе.ру
ПЕРМЬ, 17 марта. /ТАСС/. В результате схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в Пермском крае повреждены около 200 метров железнодорожного полотна. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в районе станции Мулянка Пермского края. Опрокидывания вагонов не произошло. В результате схода повреждено предварительно 200 метров железнодорожного полотна", — говорится в сообщении.
По данным МЧС по Пермскому краю, информация об инциденте поступила около 06:30 мск. «Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям», — отметили в ведомстве.
В ликвидации происшествия участвуют 75 человек и 17 единиц техники.
ТАСС: последние новости
В пермском городе Осы восстановили теплоснабжение домов На заводе в Казани создали комиссию для выяснения причин обрушения фасада здания Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова снимет фильм-катастрофу про подвиг пожарных
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН96
Сенатор объяснил закрытие Британского совета42
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти69
Россия объявила об ответных мерах против Британии442
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение