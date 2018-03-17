Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Прикамье

ПЕРМЬ , 17 марта. / ТАСС /. В результате схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в Пермском крае повреждены около 200 метров железнодорожного полотна. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в районе станции Мулянка Пермского края. Опрокидывания вагонов не произошло. В результате схода повреждено предварительно 200 метров железнодорожного полотна", — говорится в сообщении.

По данным МЧС по Пермскому краю, информация об инциденте поступила около 06:30 мск. «Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям», — отметили в ведомстве.

В ликвидации происшествия участвуют 75 человек и 17 единиц техники.