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В центре Самары под колесами трамвая погибла пожилая женщина
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В центре Самары под колесами трамвая погибла пожилая женщина 

Волга Ньюс 4 часа назад
В субботу, 17 марта, около семи часов утра в Самаре на пересечении ул. Бр. Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать путь впереди подвижного состава. В результате водитель трамвая сбил ее, и она от полученных травм скончалась на месте ДТП.
В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего.
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