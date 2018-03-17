В Новоульяновске неизвестные подожгли квартиру с лежачим инвалидом

14 марта в 22.35 минут на ул. Заводской в Новоульяновске произошел пожар в коммунальной четырехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Через три минуты на место прибыло первое пожарное подразделение. Наблюдалось сильное задымление в квартире. Спасли 61-летнего мужчину — лежачего инвалида. По данным МЧС, пожарные на руках вынесли хозяина квартиры с использованием спасательного устройства и транспортировали в карету скорой помощи. Мужчина не пострадал. В 22.44 открытое горение было ликвидировано. Огнем повреждена комната размером 3х4 м на всей площади. Предположительная причина пожара — занос источника огня извне. Дым из окна балкона заметили соседи и вызвали пожарную охрану. Как выяснилось, мужчина проживает один, его регулярно навещает дочь.