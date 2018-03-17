Ещё
В Новоульяновске неизвестные подожгли квартиру с лежачим инвалидом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новоульяновске неизвестные подожгли квартиру с лежачим инвалидом 

АиФ — Ульяновск 4 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Новоульяновске произошел пожар квартиры, причиной которой предположительно стал поджог, хозяина-инвалида пожарные вынесли из помещения на руках, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.
14 марта в 22.35 минут на ул. Заводской в Новоульяновске произошел пожар в коммунальной четырехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Через три минуты на место прибыло первое пожарное подразделение. Наблюдалось сильное задымление в квартире. Спасли 61-летнего мужчину — лежачего инвалида. По данным МЧС, пожарные на руках вынесли хозяина квартиры с использованием спасательного устройства и транспортировали в карету скорой помощи. Мужчина не пострадал. В 22.44 открытое горение было ликвидировано. Огнем повреждена комната размером 3х4 м на всей площади. Предположительная причина пожара — занос источника огня извне. Дым из окна балкона заметили соседи и вызвали пожарную охрану. Как выяснилось, мужчина проживает один, его регулярно навещает дочь.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске сожгли «ВАЗ», с начала года поджогами уничтожено ещё 6 машин Машина Яндекс-такси столкнулась с «Жигулями» в Заволжском районе Ульяновска Сразу после выборов 18 марта центр Ульяновска закроют для транспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН99
Сенатор объяснил закрытие Британского совета45
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти71
Россия объявила об ответных мерах против Британии445
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение