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В Казани из-за обрушения котельной без тепла остались 12 домов
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В Казани из-за обрушения котельной без тепла остались 12 домов 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
1,5 тысячи человек остались без тепла ночью 17 марта из-за обрушения стены и кровли котельной на ул. Портовой (в районе речпорта)
Котельная обслуживала 12 пятиэтажек и один детский сад на 320 детей.
Здание котельной — ветхое, общая площадь 60 кв.м., прибывшие на место спасатели обнаружили утечку газа, без горения. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.
Здание котельной принадлежит АО «Казэнерго» уточнили в пресс-службе МЧС Татарстана. Внутри — два газовых котла, которые не повреждены и поврежденное газовое оборудование. Горячее водоснабжение жителей не нарушено, спасатели заготовили 52 тепловые пушки на случай, если не удастся восстановить работу тепловой систем ы. Подключить дома по резервной схеме планируется к 12 часам дня (время остывания теплоносителя составляет 21 час). Аварийные бригады уже слили теплоноситель из домов и детсада и сейчас прокладывают временный теплоровод от рядом расположенной котельной для включения резервных котлов.
Параллельно ведется разбор завалов силами МЧС.
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