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В Самаре на 5-й просеке сгорел автомобиль
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В Самаре на 5-й просеке сгорел автомобиль 

ТРК Губерния 5 часов назад
Вечером в пятницу, 16 марта, на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании транспортного средства. Спустя считаные минуты к месту происшествия на 5-ю просеку прибыли пожарные расчёты. Во время проведения разведки огнеборцы установили, что открытым пламенем горит автомобиль. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 20:41 была объявлена полная ликвидация возгорания. В тушении принимали участие 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.
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