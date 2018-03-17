В Уфе в ДТП на трассе М-5 пострадала женщина

Уфе на трассе М-5 в районе микрорайона Шакша столкнулись ВАЗ и иномарка. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы в группе «БашДТП» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что один из водителей нарушил скоростной режим.

— В одной из машин пострадала женщина. Видел, как её вытаскивали из салона, она была без сознания, — рассказал очевидец произошедшего.