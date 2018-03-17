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В Уфе в ДТП на трассе М-5 пострадала женщина
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В Уфе в ДТП на трассе М-5 пострадала женщина 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе на трассе М-5 в районе микрорайона Шакша столкнулись ВАЗ и иномарка. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы в группе «БашДТП» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что один из водителей нарушил скоростной режим.
— В одной из машин пострадала женщина. Видел, как её вытаскивали из салона, она была без сознания, — рассказал очевидец произошедшего.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
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