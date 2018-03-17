Под Саратовом ребенок остался один в горящей квартире

Пожар вспыхнул в тот момент, когда родители мальчика ушли по делам, оставив сына одного.

Трагедией едва не обернулся инцидент, произошедший 16 марта в Балаково. На улице 30 лет Победы в многоквартирном доме вспыхнуло пламя. Загорелась «трешка» на 7-м этаже.

Запертый дома 9-летний мальчик, как рассказали очевидцы происшествия интернет-изданию «Новости Саратова», увидел огонь в коридоре, побежал на кухню.

Очевидцы позвонили пожарным в 17:44. Огнеборцы в составе 10 человек и 3-х пожарных машин, а также спасатели успели вовремя.

Они вынесли мальчика из задымленной квартиры. К счастью, с ребенком оказалось все в порядке. Родителей в момент инцидента дома не было. В 18:00 пожар был полностью ликвидирован.

Уточняется, что площадь пожара составила 5 кв. метров. Причина пожара в настоящий момент устанавливается, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.