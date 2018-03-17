Спасатели ликвидировали пожар в частном доме на юго-западе Москвы

Огонь распространился на 30 квадратных метров территории.

Столичные спасатели ликвидировали возгорание в частном доме на юго-западе столицы. До приезда пожарно-спасательных подразделений жильцы дома покинули помещение, в котором бушевал огонь, однако их передали медикам для осмотра.

— Пожарные ликвидировали возгорание частного дома №28 на улице 1-ая Павлоградская на площади 30 квадратных метров. До прибытия подразделений жильцы покинули дом, их осматривает скорая помощь, — сообщили в столичном управлении МЧС

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание частного дома дома на ул. 1-ая Павлоградская д.28 на площади 30 кв.м. До прибытия подразделений жильцы покинули дом, их осматривает скорая помощь.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 17 марта 2018 г.

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