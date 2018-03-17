В Санкт-Петербурге спасли мальчика, который позвонил в «01», но не знал свой адрес

Пятилетнего ребенка удалось найти и спасти из горящей квартиры спасателям из Санкт-Петербурга . Звонок в службу спасения поступил днем 15 марта. Находящийся на линии ребенок рассказал, что в доме загорелась кровать. Однако вспомнить свой адрес малыш не мог. Выйти из квартиры тоже было невозможно — дверь была заперта снаружи.

«Диспетчер пыталась успокоить мальчика, подсказать ему, как следует действовать. Силы покидали наглотавшегося едкого дыма ребенка. Он сказал лишь, что уже не может встать, постепенно голос стал затихать, слышны были кашель, а позже и хрипы малыша», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости»

Во время телефонного разговора оперативно определялись вероятные места нахождения ребенка. По информации, предоставленной силовиками, квартира могла находиться в Выборгском или Московском районах. Спасательные расчеты отправились в разные районы города, надеясь увидеть дым в одной из сотен многоэтажек. Повезло спасателю из 21-й пожарно-спасательной части — он заметил дым, выходивший из окна квартиры на последнем этаже 9-этажного дома на улице Есенина.

Сообщается, что за минуту до появления спасателей домой вернулась мать ребенка. Мальчик находился без сознания. Пожарные провели реанимаионные мероприятия и ликвидировали возгорание. Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.