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Ребенка «без адреса» спасли пожарные Петербурга
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Ребенка «без адреса» спасли пожарные Петербурга 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Оперативность и ответственность диспетчеров пожарной охраны Санкт‐Петербурга помогли 15 марта спасти пятилетнего малыша, который сообщил о пожаре, но не смог назвать своего адреса. Ребенка удалось найти в огромном городе после звонка, который оборвался уже через минуту, сообщила пресс‐служба Главного управления МЧС по северной столице.
Все знают, что дети любят подурачиться. Выяснить у ребенка толком ничего не удалось. Мальчик, кроме всего прочего, плохо говорил
по-русски. Он только и сказал, что в комнате загорелась кровать. Однако тревога в детском голосе насторожила сотрудника МЧС Наталью Вышемирскую.
Женщина видела номер, с которого звонили, и попробовала связаться по нему с хозяевами квартиры. Поначалу трубку никто не брал, но после настойчивого дозвона все же ответили. На этот раз ребенок был очень испуган и кричал, что в доме пожар.
Адрес все еще был неизвестен. Диспетчер попробовала подсказать малышу, что ему нужно делать. Выйти из квартиры мешала запертая снаружи дверь. Мальчик терял силы, наглотавшись дыма. Ребенок погибал.
Параллельно другие диспетчеры связались со спецслужбами и попросили узнать адрес квартиры. В силовых структурах назвали два предположительных района пожара — в Выборгском и Московском районах. В радиусе пятисот метров от двух точек на карте происходило непоправимое. Точнее установить местоположение было невозможно. На помощь бросились семь спасательных расчетов. Одному из них и удалось обнаружить задымление на последнем этаже девятиэтажки на улице Есенина.
Вскоре в МЧС позвонили и соседи, учуявшие дым, а за пять минут до появления пожарных домой вернулась и мать мальчика. Ребенок лежал на пороге без сознания. Сотрудники
пожарно-спасательной
бригады эвакуировали всех на улицу и потушили пламя в однокомнатной квартире.
Мальчик попал в больницу с диагнозом «отравление смесью дымов». В настоящее время его жизни уже ничто не угрожает. Причины пожара предстоит установить, сообщили в  пресс-службе
Своим спасением малыш обязан верности своему долгу и слаженной работе сотрудников МЧС и правоохранительных органов.
Пожарные Санкт‐Петербурга потушили возгорание на складе, ранее принадлежавшем воинской части. Пострадавших в результате инцидента нет.
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