Ещё
Ведущий инженер Московского авиационного отряда Василий До получил награду из рук мэра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущий инженер Московского авиационного отряда Василий До получил награду из рук мэра 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
14 марта мэр столицы Сергей Собянин вручил ведущему инженеру Московского авиационного отряда Василию До медаль «За спасение погибавших» и присвоил ему звание «Почетный спасатель Москвы». С героем познакомился корреспондент «ВМ».
На базе, расположенной в Щербинке, идет очередная тренировка спасателей.
— Пока нет происшествий, мы ежедневно повышаем свою квалификацию, — рассказывает Василий До. — Ведь умело действует тот, кто отработал алгоритм спасения до автоматизма. Кроме того, важна командная работа — спасатели должны чувствовать локоть друг друга, чтобы их действия были скоординированы.
41-летний Василий До уже двадцать лет помогает людям и занимается любимым делом. Сначала, вспоминает он, ему приходилось выезжать, в основном, на дорожно-транспортные происшествия.
— Хоть и говорят, что двух одинаковых ДТП не бывает, но это не так, — делится он. — Бывают стандартные случаи, в которых четко понимаешь, что делать, и операция длится несколько минут.
В первый год спасателю дался нелегко — нужно было настраивать себя на работу, чтобы не оставалось негатива от происшествий. Но вскоре пришло понимание — от его состояния зависят жизни людей, и у него нет времени на плохие мысли.
Затем Василий повысил квалификацию, освоил новые специальности и за следующие два десятка лет выезжал на множество различных происшествий.
— Конечно, бывали и нестандартные случаи, — делится он. — Во время строительства станции метро в шахту провалился рабочий и повредил себе позвоночник. Подняться можно было только по вертикальной лестнице. Пострадавший самостоятельно, естественно, не мог. А когда приехали мы, то с помощью специального оборудования помогли мужчине. Тем более, я работал альпинистом и имел навыки в этом направлении.
Медаль «За спасение погибавших» Василию До вручили за то, что он вытащил из огня мужчину с грудным ребенком во время пожара в доме на Шипиловской улице. Из горевшей квартиры успела выбраться только женщина, а вот ее супруг с младенцем не смог вылезти на пожарную лестницу, потому что одна рука у него была занята. Василий До забрал малыша к себе и помог ему. Это произошло 6 февраля прошлого года. Тогда До и его коллеги успели спасти шесть человек. Но погиб напарник Василия — Петр Станкевич.
— Впервые нас свела с ним судьба, когда я руководил туристическим отрядом, а он занимался у меня, — вспоминает почетный спасатель. — Я обучал ребят, как правильно устанавливать палатки, разжигать огонь, как выживать в лесу. Мы ходили в походы. Чуть позже, когда он стал взрослее, стал заходить ко мне на работу и решил тоже стать спасателем.
Такая работа — это ежедневный риск, говорит Василий, и каждый коллега это понимает. Но осознание, что ты спасаешь жизни людей, дает силы идти дальше и толкает на новые подвиги. Спасенная жизнь — это главная награда.
Вечерняя Москва: последние новости
Спасатели ликвидировали пожар в частном доме на юго-западе Москвы Более 700 волонтеров из Подмосковья отобрали для работы на ЧМ-2018 Один человек пострадал при столкновении четырех машин на Крымском Валу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН106
Сенатор объяснил закрытие Британского совета48
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти73
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Россия объявила об ответных мерах против Британии447
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение