Ведущий инженер Московского авиационного отряда Василий До получил награду из рук мэра

14 марта мэр столицы Сергей Собянин вручил ведущему инженеру Московского авиационного отряда Василию До медаль «За спасение погибавших» и присвоил ему звание «Почетный спасатель Москвы». С героем познакомился корреспондент «ВМ».

На базе, расположенной в Щербинке, идет очередная тренировка спасателей.

— Пока нет происшествий, мы ежедневно повышаем свою квалификацию, — рассказывает Василий До. — Ведь умело действует тот, кто отработал алгоритм спасения до автоматизма. Кроме того, важна командная работа — спасатели должны чувствовать локоть друг друга, чтобы их действия были скоординированы.

41-летний Василий До уже двадцать лет помогает людям и занимается любимым делом. Сначала, вспоминает он, ему приходилось выезжать, в основном, на дорожно-транспортные происшествия.

— Хоть и говорят, что двух одинаковых ДТП не бывает, но это не так, — делится он. — Бывают стандартные случаи, в которых четко понимаешь, что делать, и операция длится несколько минут.

В первый год спасателю дался нелегко — нужно было настраивать себя на работу, чтобы не оставалось негатива от происшествий. Но вскоре пришло понимание — от его состояния зависят жизни людей, и у него нет времени на плохие мысли.

Затем Василий повысил квалификацию, освоил новые специальности и за следующие два десятка лет выезжал на множество различных происшествий.

— Конечно, бывали и нестандартные случаи, — делится он. — Во время строительства станции метро в шахту провалился рабочий и повредил себе позвоночник. Подняться можно было только по вертикальной лестнице. Пострадавший самостоятельно, естественно, не мог. А когда приехали мы, то с помощью специального оборудования помогли мужчине. Тем более, я работал альпинистом и имел навыки в этом направлении.

Медаль «За спасение погибавших» Василию До вручили за то, что он вытащил из огня мужчину с грудным ребенком во время пожара в доме на Шипиловской улице. Из горевшей квартиры успела выбраться только женщина, а вот ее супруг с младенцем не смог вылезти на пожарную лестницу, потому что одна рука у него была занята. Василий До забрал малыша к себе и помог ему. Это произошло 6 февраля прошлого года. Тогда До и его коллеги успели спасти шесть человек. Но погиб напарник Василия — Петр Станкевич

— Впервые нас свела с ним судьба, когда я руководил туристическим отрядом, а он занимался у меня, — вспоминает почетный спасатель. — Я обучал ребят, как правильно устанавливать палатки, разжигать огонь, как выживать в лесу. Мы ходили в походы. Чуть позже, когда он стал взрослее, стал заходить ко мне на работу и решил тоже стать спасателем.

Такая работа — это ежедневный риск, говорит Василий, и каждый коллега это понимает. Но осознание, что ты спасаешь жизни людей, дает силы идти дальше и толкает на новые подвиги. Спасенная жизнь — это главная награда.