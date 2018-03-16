14 миллиардов рублей направят на строительство больниц и поликлиник в Башкортостане в ближайшие 4 года 

Такие затраты из собственного бюджета могут понести лишь сильные регионы страны. Об этом заявил Рустэм Хамитов в интервью двум телеканалам — «БСТ» и «Россия-24». В прошлом году уже было начато строительство нового здания онкологического диспансера — это 9-этажный палатный корпус с поликлиникой. Большая стройка развернется и на территории Республиканского кардиоцентра. Новое здание площадью 36 тысяч квадратных метров будет оснащено современными операционными с самой передовой техникой. Это выведет кардиоцентр республики в число ведущих клиник страны. В планах также строительство хирургического корпуса в Учалах и Октябрьском, возведение детских поликлиник в Дюртюлях и в городе Туймазы.