На площади Ленина в центре Волгограда построят новое здание областного суда

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» определил подрядчика, который до конца месяца должен будет произвести изыскательные инженерно-геологические работы для рассмотрения возможности строительства нового здания Волгоградского областного суда.

В фонде пояснили V1.ru , что будущий Дом правосудия поместится на внутреннеми дворе классического сталинского здания бывшего Волгоградского технического колледжа на площади Ленина, освобожденного от студентов еще в прошлом году.

— Сейчас объект находится только на стадии проектирования. Инженерно-геологические изыскания необходимы для подготовки документов территориального планирования. Предполагаемая площадь двухэтажного здания предназначенного для Волгоградского областного суда составит 9 тысяч кв.м., — рассказали в фонде «Перспективное развитие Волгоградской области». — Точное место его размещения пока только определится в ходе испытаний. Запланированные работы, стоимостью в 700 тысяч рублей, должны быть проведены до 30 марта.

Впервые о предстоящем переезде Волгоградского областного суда, или по крайней мере судебная коллегия по гражданским делам, заговорили в сентябре прошлого года. 27 сентября, на заседании Волгоградской городской думы депутаты одобрили изменения Правил землепользования и застройки, по которым статус территории, где ранее располагался Волгоградский технический колледж, был изменен на зону общественно-делового назначения. Тогда же депутаты заявили, что в это величественное здание в стиле сталинского ампира в скором времени из Дома политпросвещения переедет Волгоградский областной суд. А Дом политпросвещения, в свою очередь, освободят от суда для учреждений культуры.

Как рассказал V1.ru собственный источник в Волгоградском областном суде, на сегодняшний день о непосредственном строительстве нового здания говорить рано, также как и о переезде суда на площадь Ленина.

-Мы только направили уведомление о намерении разместить одну из коллегий в здании рядом с площадью Ленина. Пока никаких конкретных реальных действий даже по частичному переезду суда из бывшего Дома политпросвещения в эти помещения не предпринималось, — пояснил собеседник. — Величественное здание в стиле сталинского ампира является объектом культурного наследия, поэтому вопрос его передачи областному суду, а тем более постройка по соседству ещё одного строения, очень сложный и тяжело прорабатываемый вопрос в плане подготовки всех необходимых нормативно-правовых актов. На сегодняшний день, никаких официальных документов по переезду суда — нет.