В Самарской области полицейские спасли людей из горящего дома 

Счёт шёл на минуты: в полночь в 5-этажном доме с горящей квартирой люди крепко спали. Если бы не полицейские, которые приняли решение немедленно эвакуировать жильцов, могла произойти трагедия. Подробности истории сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Узнав о пожаре в пятиэтажке на улице Рабочей в Чапаевске, пятеро правоохранителей бросились на помощь жильцам. Последние спокойно спали в своих квартирах, не подозревая о том, что на втором этаже дома вовсю полыхает квартира. 60 человек были эвакуированы, одна женщина потеряла сознание — ее стражи порядка вынесли из здания на руках и передали в руки подоспевшей скорой. 4-летнему ребёнку потребовалась помощь медиков: его увезли с отравлением угарным газом. Пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя час. «Это долг каждого!» — сказали герои, когда все было позади.