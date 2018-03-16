На Мосветстанции вблизи Тимирязевского за год привили восемь тысяч животных

Около 8000 животных было привито от бешенства в 2017 году на расположенной вблизи Тимирязевского района Мосветстанции. Такие данные содержатся в отчете, который опубликован на сайте учреждения.

«Количество обработанных площадей по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в рамках противоэпизоотических мероприятий в очагах составило 163 437 квадратных метров», — дополняется в отчете.

Также отмечается модернизация лабораторного оборудования станции. В 2017 году были приобретены биохимический и общеклинический анализаторы крови, анализатор мочи, современный микроскоп с видеокамерой. (мю)