Ещё
На заводе в Казани создали комиссию для выяснения причин обрушения фасада здания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На заводе в Казани создали комиссию для выяснения причин обрушения фасада здания 

ТАСС 19 часов назад
Фото: Реальное время
КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова, где в пятницу произошло частичное обрушение одного из зданий, создал специальную комиссию для выявления причин произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
"Для выявления причин обрушения части крыши заводоуправления КАЗ им. С. П. Горбунова создана специальная комиссия. Идет осмотр поврежденного участка. Пострадавших нет", — сказал представитель пресс-службы.
Здание заводоуправления, где произошло обрушение кирпичного фронтона, было построено в 1937 году. «В рамках модернизации предприятия планируется и реконструкция заводоуправления, которое к концу 2019 года будет представлять современный инженерно-технический комплекс», — добавил собеседник.
Как сообщал ТАСС, в Казани на улице Дементьева произошло частичное обрушение кирпичного фронтона здания заводоуправления Казанского авиационного завода им. Горбунова. В результате происшествия обломками кирпичной кладки повреждены два легковых автомобиля.
Казанский авиационный завод им. Горбунова работает с 1927 года, сейчас производит самолеты Ту-22МЗ, Ту-160.
ТАСС: последние новости
Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова снимет фильм-катастрофу про подвиг пожарных Сотрудников морга в Мурманской области эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Прикамье
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН106
Сенатор объяснил закрытие Британского совета48
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти73
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Россия объявила об ответных мерах против Британии447
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение