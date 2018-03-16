Сотрудники коммунальной службы проверят Тверской район на соблюдение правил пожарной безопасности

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» проверят дома Тверского района на соблюдение правил пожарной безопасности. Об этом сообщил Михаил Левыкин, заместитель директора по безопасности, 16 марта.

— Наши специалисты еженедельно мониторят жилые дома на предмет наличия вскрытых чердаков и подвалов. Далее они составляют отчет, который направляется в надзорные органы, — рассказал сотрудник «Жилищника».

Кроме того, специалисты каждую неделю курируют хостелы. Предметом проверки служат документы мини-гостиниц.

Особое внимание уделяется улицам Петровка, Тверская, Садовая-Самотечная — самым оживленным местам района.