В Чапаевске полицейские вывели из горящей пятиэтажки более 60 человек

На минувших выходных около полуночи в дежурную часть полиции Чапаевска позвонила жительницы многоквартирного жилого дома на улице Рабочей, сообщившая о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома, сообщает заместитель начальника отдела Ольга Шелест

Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы младший сержант полиции Павел Еськин, сержант полиции Илья Кучумов, лейтенант полиции Александр Барков и экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Николая Пучкова и капитана полиции Евгения Пузина , получив информацию о возгорании, незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции увидели, как из окна одной из квартир дома валит черный дым. Забежав в подъезд, где произошёл пожар, полицейские обнаружили сильное задымление на втором этаже, которое ограничивало видимость. Инспектор ДПС Пучков открыл окна на лестничных проемах подъезда. полицейские, закрывая лица воротниками форменной одежды, начали экстренную эвакуацию жильцов сначала второго, затем, третьего и последующих этажей. Учитывая позднее время, полицейские стучали в двери, будили граждан, а затем выводили их на улицу.

На улице жителей дома, где произошёл пожар, встречали сотрудники патрульно-постовой службы Барков и Кучумов и отводили людей на безопасное расстояние.

Во время эвакуации одна жительница потеряла сознание. Инспекторы ДПС Пучков и Пузин, на руках вынесли её на улицу и передали врачам «скорой помощи».

Сотрудник ППС Павел Еськин поднялся на пятый этаж, чтобы проверить, все ли жильцы успели эвакуироваться. Спускаясь вниз, на третьем этаже сквозь задымление он увидел открывшуюся дверь одной из квартир и растерянную женщину с двумя детьми. Взяв самую маленькую девочку на руки, он помог покинуть опасную зону её матери и сестре.

Четырёхлетнюю малышку медики немедленно госпитализировали в детскую поликлинику с отравлением угарным газом. В настоящее время жизни и здоровью малышки и других жильцов дома ничего не угрожает.

Благодаря слаженной работе всех экстренных служб из горящей пятиэтажки было эвакуировано более 60 человек. Как поясняют сами отважные полицейские « Это долг каждого!» По словам полицейских, они прекрасно понимали, что счет идет на секунды: в момент пожара в доме все люди крепко спали, не подозревая об угрожающей им опасности.

Пожарные ликвидировали возгорание уже через час.