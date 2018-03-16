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В Воронеже с балкона многоэтажки выпала женщина
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В Воронеже с балкона многоэтажки выпала женщина 

Вести Воронеж 21 час назад
Фото: Вести Воронеж
ЧП произошло на улице Генерала Лизюкова. Женщина выпала с балкона девятого этажа одного из домов на улице Лизюкова в ночь на пятницу, 16 марта. По сведениям «Вести-Воронеж», горожанка погибла от травм, полученных в результате падения с высоты. В квартире женщина проживала с дочкой. По словам очевидцев, горожанка злоупотребляла алкоголем. Женщина уже высказывала намерение покончить с собой. Как сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления СКР по региону, следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины у одного из домов на улице Генерала Лизюкова. Специалисты осмотрели место происшествия, опросили родственников погибшей и местных жителей, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти горожанки. По результатам проверки примут процессуальное решение. Дарья Крымова
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