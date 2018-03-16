Хулио Иглесиас выставил на продажу виллу в Испании за €145 млн

В главном доме — 12 спален, 8 ванных комнат, студия звукозаписи, 6 гаражей, бассейн, а также огромный винный погреб, в котором можно разместить до 2 000 бутылок. Территория включает в себя и гостевой дом с пятью спальнями, сообщает noticia.ru.

В 2012 году часть имения сгорела. В пожаре также погибла любимая собака семьи.

По данным местных СМИ, певец продает виллу из-за конфликта с властями Андалусии: неоднократные запросы Иглесиаса по поводу приведения в порядок местных дорог так и не были услышаны.