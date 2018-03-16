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Хулио Иглесиас выставил на продажу виллу в Испании за €145 млн
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Хулио Иглесиас выставил на продажу виллу в Испании за €145 млн 

Prian.ru 21 час назад
Фото: Prian.ru
В главном доме — 12 спален, 8 ванных комнат, студия звукозаписи, 6 гаражей, бассейн, а также огромный винный погреб, в котором можно разместить до 2 000 бутылок. Территория включает в себя и гостевой дом с пятью спальнями, сообщает noticia.ru.
В 2012 году часть имения сгорела. В пожаре также погибла любимая собака семьи.
По данным местных СМИ, певец продает виллу из-за конфликта с властями Андалусии: неоднократные запросы Иглесиаса по поводу приведения в порядок местных дорог так и не были услышаны.
Между тем, недавно Лионель Месси приобрел недалеко от Барселоны — в Сиджесе — отель за €30 млн
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