Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на ул. Крымский Вал

Авария с четырьмя автомобилями произошла в центре столицы, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Днем 16 марта на ул. Крымский Вал, д. 9 произошло столкновение Mercedes, Mazda, фургона Ford Transit и легкового Ford . В результате ДТП один человек получил травмы», — сказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в районе аварии было ограничено движение по нескольким полосам. На данный момент все затруднения устранены.