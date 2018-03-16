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Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на ул. Крымский Вал
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Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на ул. Крымский Вал 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Фото: MosDay.ru
Авария с четырьмя автомобилями произошла в центре столицы, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Днем 16 марта на ул. Крымский Вал, д. 9 произошло столкновение Mercedes, Mazda, фургона Ford Transit и легкового Ford. В результате ДТП один человек получил травмы», — сказали в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, в районе аварии было ограничено движение по нескольким полосам. На данный момент все затруднения устранены.
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