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Орловское МЧС приведено в состояние повышенной готовности
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Орловское МЧС приведено в состояние повышенной готовности 

РИА 57 22 часа назад
Фото: РИА 57
Силы и средства главного управления чрезвычайного ведомства работают в особом режиме для оперативного и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период проведения выборов президента Российской Федерации.
Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава главного управления и личного состава оперативных дежурных смен подразделений. Организован контроль за обстановкой в местах проведения праздничных и торжественных мероприятий, социально-значимых и потенциально опасных объектах, предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, на транспортных магистралях области. Организовано совместное патрулирование водных объектов.
Главное управление МЧС России по Орловской области призывает орловцев быть бдительными и аккуратными. Организаторов работы избирательных участков призывают соблюдать все правила безопасности. Гражданам рекомендуют сообщать о подозрительных предметах, машинах и людях.
Сообщение Орловское МЧС приведено в состояние повышенной готовности появились сначала на РИА 57.
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