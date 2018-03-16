Орловское МЧС приведено в состояние повышенной готовности

Силы и средства главного управления чрезвычайного ведомства работают в особом режиме для оперативного и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период проведения выборов президента Российской Федерации.

Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава главного управления и личного состава оперативных дежурных смен подразделений. Организован контроль за обстановкой в местах проведения праздничных и торжественных мероприятий, социально-значимых и потенциально опасных объектах, предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, на транспортных магистралях области. Организовано совместное патрулирование водных объектов.

Главное управление МЧС России по Орловской области призывает орловцев быть бдительными и аккуратными. Организаторов работы избирательных участков призывают соблюдать все правила безопасности. Гражданам рекомендуют сообщать о подозрительных предметах, машинах и людях.