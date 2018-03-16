В Краснодаре мужчина хотел спрыгнуть с крыши

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа поступило сообщение, что на крыше здания, расположенного на улице Леваневского, стоит мужчина и угрожает спрыгнуть вниз с 3-го этажа.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и спасатели. Они поднялись на крышу здания и пытались отговорить мужчину от необдуманного поступка.

При беседе с правоохранителями он пояснил, что является гражданином одной из стран Средней Азии. С его слов, на отчаянный шаг решился из-за того, что потерял документы, удостоверяющие личность.

Спустя 10 минут полицейским удалось вернуть мужчину на безопасное расстояние от края крыши. Учитывая состояние иностранца его доставили в больницу для обследования.