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В Краснодаре мужчина хотел спрыгнуть с крыши
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В Краснодаре мужчина хотел спрыгнуть с крыши 

АиФ — Юг 21 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Краснодаре мужчина пытался спрыгнуть с крыши, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В дежурную часть отдела полиции Центрального округа поступило сообщение, что на крыше здания, расположенного на улице Леваневского, стоит мужчина и угрожает спрыгнуть вниз с 3-го этажа.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и спасатели. Они поднялись на крышу здания и пытались отговорить мужчину от необдуманного поступка.
При беседе с правоохранителями он пояснил, что является гражданином одной из стран Средней Азии. С его слов, на отчаянный шаг решился из-за того, что потерял документы, удостоверяющие личность.
Спустя 10 минут полицейским удалось вернуть мужчину на безопасное расстояние от края крыши. Учитывая состояние иностранца его доставили в больницу для обследования.
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 Ещё 4 источника 
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