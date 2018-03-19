Ещё
Под Саратовом столкнулись автомобиль и электричка, сообщил источник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Саратовом столкнулись автомобиль и электричка, сообщил источник 

РИА Новости 3 часа назад
САМАРА, 19 мар — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении на железнодорожном переезде электропоезда с легковым автомобилем в Волжском районе Самарской области, сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах региона.
ДТП произошло в понедельник примерно в 9.10 (8.10 мск). Водитель Lada Kalina двигался по автодороге Волжский — Курумоч — Власть Труда в направлении поселка Курумоч и выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
"В результате произошло столкновение с проезжающей электричкой. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.
По его словам, движение поездов заблокировано не было.
РИА Новости: последние новости
Казанский авиазавод создал комиссию после инцидента с обрушением фронтона В Краснодаре начался демонтаж конструкций дома, где произошел взрыв Дом-интернат для пожилых людей на Камчатке расширят
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»586
Еще одна страна вышлет российских дипломатов492
ЕС поддержал наказание России86
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина283
Панин опубликовал голое селфи c барышней54
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
01:03
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение