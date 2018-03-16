Пожарники в Челябинске устроили битву на льду

Мероприятие посвящено Году культур и безопасности. Все конкурсы проходили исключительно на коньках. Спасатели катали друг друга на скорость на кругах, ездили змейкой и сразились с журналистами в танцевальном конкурсе.

— Серьёзные спасатели хотели показать, что иногда нужно уметь расслабиться, пошутить, рассказать о своей непростой профессии в необычной форме. Большинство участников знакомы друг с другом, так как уже не один год делают общее большое дело — спасают людей, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области

Участвовали в конкурсе команды Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, Специализированной пожарно-спасательной части и Учебного центра федеральной противопожарной службы по Челябинской области, областной Поисково-спасательной службы, Центра управления в кризисных ситуациях и Управления пожаротушения областного главка МЧС Тут же для зрителей провели профилактические работы, которые включают в себя противопожарный инструктаж и беседы. Желающим раздали яркие памятки с правилами безопасного поведения.