На территории промзоны «ЗИЛ» построят крупный жилой комплекс

Сергей Кузнецов. Жилой комплекс из четырех башен с подземной автостоянкой и универмагом построят на территории бывшей промзоны « ЗИЛ ». Проект согласован Москомархитектурой, рассказал главный архитектор Москвы

Дом № 8 — это часть нового жилого квартала в Даниловском районе Москвы. Он представляет собой композицию из четырех жилых башен и трехуровневой стилобатной части, где разместятся универмаг, кафе и супермаркет. В подземной части запроектированы двухуровневый подземный паркинг, автомойка и технические зоны. Оформление будет включать элементы исторического фасада бывшего прессового цеха.

«ЗИЛ является крупнейшим в Европе проектом реорганизации бывшей промышленной зоны. Это будет район с развитой культурной и общественной функцией, поэтому здесь, безусловно, важно сохранить айдентику места. Так, в согласованном нами проекте жилого комплекса, который станет одним из уникальных зданий бульвара Братьев Весниных, предполагается сохранить фасады старого заводского цеха, заменив витражное остекление», — сказал Сергей Кузнецов.

Общая высота комплекса, расположенного по адресу: улица Автозаводская, владение 23, участок № 27 (между бульваром Братьев Весниных и улицей Архитектора Мельникова), составит 75 метров, а площадь — порядка 128 951 квадратных метров. Фасады на всю высоту зданий будут облицованы стемалитом, декоративными бетонными панелями, а сохраняемые стены цеха — штукатуркой.