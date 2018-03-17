Владимир Машков станет пожарным 

Студия Никиты Михалкова «Тритэ» представила членам Экспертного и Попечительского советов Фонда кино и Министерству культуры новую картину, которую планирует снять в ближайшее время. Создатели фильма-катастрофы хотят повторить успех «Экипажа», который вышел в 2016-ом и так полюбился зрителям.
Картина носит рабочее название «Огонь». В ней повествуется о подвиге шести пожарных, которые спасли от стихии целую деревню.
«Это продолжение наших удачных опытов после «Экипажа» съемок фильмов-катастроф… Пожарная охрана сталкивается с пожаром катастрофического масштаба, а дальше наши герои должны выйти из этой катастрофы победителями», — рассказал продюсер Леонид Верещагин.
Предполагается, что главную роль в фильме исполнит Владимир Машков. Также ведутся переговоры с такими известными актерами, как Андрей Смоляков, Кузьма Сапрыкин, Александр Паль, Александрой Бортич и другими.
Режиссером и сценаристом киноленты «назначен» молодой и очень талантливый Алексей Нужный. Ему 34 года, из известный работ на его счету — фильмы «Мамы» (сценарист) и «Я худею» (режиссер). Последняя картина, кстати, вышла на экраны на прошлой неделе и уже побила все мыслимые рекорды по сборам. Только за один первый уикэнд (а длился он в России аж 4 дня) прокатчикам удалось собрать более 350 миллионов рублей!