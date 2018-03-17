Владимир Машков станет пожарным

Студия Никиты Михалкова «Тритэ» представила членам Экспертного и Попечительского советов Фонда кино и Министерству культуры новую картину, которую планирует снять в ближайшее время. Создатели фильма-катастрофы хотят повторить успех «Экипажа», который вышел в 2016-ом и так полюбился зрителям.

Картина носит рабочее название «Огонь». В ней повествуется о подвиге шести пожарных, которые спасли от стихии целую деревню.

«Это продолжение наших удачных опытов после «Экипажа» съемок фильмов-катастроф… Пожарная охрана сталкивается с пожаром катастрофического масштаба, а дальше наши герои должны выйти из этой катастрофы победителями», — рассказал продюсер Леонид Верещагин