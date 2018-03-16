Ещё
Старая крыша российского завода рухнула на элитный внедорожник директора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старая крыша российского завода рухнула на элитный внедорожник директора 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Казани внедорожник Toyota Land Cruiser гендиректора завода раздавило кирпичами обвалившегося фронтона крыши старого здания его же предприятия. Об этом сообщается в паблике «Казань Онлайн» во «ВКонтакте».
«На ремонт здания не вкладывались, вот получи», — отметил один из комментаторов. «Что все так за крузак переживают? Купят новый, делов-то. А здания эти сносить собирались, по слухам», — подчеркнул другой.
Инцидент произошел около полудня в пятницу, 16 марта на улице Дементьева, пишет «Комсомольская правда». Крыша обвалилась у здания заводоуправления КАПО имени Горбунова. Кирпичи также повредили стоявший рядом Daewoo Matiz.
«После разбора завалов установлено, что пострадавших людей нет», — рассказали изданию в республиканском МЧС. Причина происшествия устанавливается.
В феврале сообщалось, что житель Омска за месяц предсказал обрушение аварийного дома с жертвами из-за халатности властей. В результате ЧП погибли двое мужчин.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН117
Сенатор объяснил закрытие Британского совета54
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти79
Россия объявила об ответных мерах против Британии453
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение